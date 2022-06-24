İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başkent'te zehir tacirlerine darbe: 6 gözaltı

Başkent’te uyuşturucu madde imal eden ve satışını yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şahıs gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Başkent'te uyuşturucu madde imal eden ve satışını yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şahıs gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Ankara İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda 10-22 Haziran tarihleri arasında Sincan, Çubuk, Yenimahalle ilçelerinde 6 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin önceden belirlediği adreslerde yapılan aramalarda 830 kök kenevir, 12 gram eroin, 25 gram metamfetamin ve 1 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan K.E., M.B., A.Ö., L.K., M.Ç. ve S.C. hakkında adli işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.