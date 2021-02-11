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Başkent'te zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

Başkent Ankara’da Narkotik Ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Başkent Ankara'da Narkotik Ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonda 12 kilo 800 gram bonzai, 1 kilo 200 gram aseton, 1 adet hassas terazi ile çok sayıda paketleme malzemesi ele geçirilirdi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, iki şüpheli hakkında “Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan adli işlem başlatıldı.

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