Başkent'te zehir tacirlerine operasyon: 2 gözaltı

Ankara'da iş yerlerinde yapılan denetimlerde çok sayıda kaçak sigara, kıyılmış tütün ve uyuşturucu madde kullanmak için tasarlanan malzemeler ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 21 iş yerinde denetim yaptı. Denetimlerde 5 iş yerinde toplam 80 bin 600 adet boş makaron, 92 bin adet doldurulmuş sigara, 19 kilogram kıyılmış tütün ve uyuşturucu madde kullanmak için tasarlanan 82 adet bong, 65 adet küre ve 21 adet esrar öğütücü ele geçirildi. 5 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, gözaltına alınan S.M. ve O.Ö. isimli şahısların ise adli mercilere sevk edileceği bildirildi.