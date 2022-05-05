Başkentte zehir tacirlerine operasyon: 7 gözaltı

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda 27 Nisan ile 05 Mayıs tarihleri arasında operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Mamak, Altındağ, Kahramankazan ve Etimesgut ilçeleri olmak 4 ayrı noktada düzenlenen operasyonlarda, 45 gram bonzai, 45 gram esrar, 26,3 gram eroin, 60 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda, Y.G., U.G., B.D, P.G, M.T, D.D. ve Ş.K. olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Şahsılar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.