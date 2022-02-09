Başkent'te zehir tacirlerine şafak operasyonu: 8 gözaltı

Ankara'da uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçu” ile ilgili “torbacı” tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 6 aylık yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde değişik tarihlerde 24 ayrı çalışma gerçekleştirildi. Bu çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapan 27 kişi ve bu şahıslardan uyuşturucu madde satın alan 40 kişi hakkında adli işlemler yapılırken, bu şüphelilerden 13'ü tutuklandı. Yapılan bu teknik ve fiziki takip sonrasında düğmeye basan Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saat 07.00 sıralarında 10 ayrı noktaya eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor. Operasyonda toplam 810,85 gram eroin, 103,72 gram metamfetamin, 2,53 gram skunk esrar maddesi, 10 adet sentetik ecza, uyuşturucu maddelerin tartımı ve satışa hazır hale getirilmesinde kullanılan 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 11 bin 960 lira ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerle ilgili tahkikat devam ediyor.