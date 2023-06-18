Başkent'te zehirlenen anne ile kızı son yolculuğuna uğurlandı

Başkent'te böcek ilacından zehirlenen anne ve 10 yaşındaki kızı, son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi'ndeki 4 katlı Hacılar Apartmanı'nda oturan yabancı uyruklu aile, edinilen bilgiye göre dairede böcek ilaçlaması yaptırdı. Ardından daireden sızan kimyasal maddeden zehirlenen 1'inci kattaki dairede oturan Türkan Sabancılar (39) ve kızı Elif Sude Sabancılar (10) hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cenazeler aileye teslim edildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen ambülansla alınan cenazeler, yıkandıktan sonra Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi. Anne ile kızı, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.