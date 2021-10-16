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Başkent'te Zeynep Bastık rüzgarı

Ankara Çankaya Belediyesi Ankara’nın Başkent oluşunun 98.

Ankara Çankaya Belediyesi Ankara'nın Başkent oluşunun 98. Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Zeynep Bastık konserinde binlerce Başkentliyi buluşturdu.


Çankaya Belediyesi, Ankara'nın Başkent oluşunun 98. Yılı kutlamaları kapsamında genç sanatçı Zeynep Bastık konseri düzenlendi. Çayyolu'nda gerçekleşen konserde Ankaralılar Bastık'ın hareketli şarkıları ve sahne performansıyla keyifli bir gece yaşadı. Genç sanatçı Zeynep Bastık konseri düzenlendi. Çayyolu'nda gerçekleşen konserde Ankaralılar Bastık'ın hareketli şarkıları ve sahne performansıyla keyifli bir gece yaşadı. Şarkıları ve sahne performansıyla göz dolduran Zeynep Bastık, hareketli şarkılarıyla vatandaşları coşturdu. Ankaralılara güzel bir gece yaşatan Bastık'a alanı dolduran binlerce vatandaş eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren konserinde birçok şarkısını halkla birlikte söyleyen Zeynep Bastık, Ankaralılara unutulmaz bir gece yaşattı.


Alanı dolduran binlerce vatandaşa seslenen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacak, Ankara da sonsuza kadar bu cumhuriyetin başkenti olacak. Bizler de Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyete hep beraber sahip çıkacağız" dedi. Böyle anlamlı bir etkinlikte Zeynep Bastık'ın Çankaya'da olmasından mutluluk duyduğunu belirten Taşdelen, Bastık'a Çankayalılar adına çiçek verdi.

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