Başkent'te zincirleme kaza: 2 yaralı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Ayaş Yolu Optimum AVM yakınında meydana gelen kazada, 06 BVM 197 plakalı otomobil 06 BG 5918 plakalı kargo kamyona arkadan çarptı. 06 BIH 595 plakalı otomobil ise 06 BVM 197 plakalı otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle Ankara-Ayaş yolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi.