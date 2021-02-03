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Başkent'te zincirleme kaza: 3 yaralı

Ankara-İstanbul yolu üzerinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Ankara-İstanbul yolu üzerinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre kaza, Ankara Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde saat 21.00 sularında, Sincan istikametinden merkez istikametinde meydana geldi. Sadık M. idaresindeki 06 BEB 996 plakalı otomobil hatalı sollama yaptığı sırada Haydar A. yönetimindeki 06 BSG 449 plakalı araca arkadan çarparak savruldu. Savrulan otomobil hızını alamayıp hareket halindeki Mustafa C. yönetimindeki 06 BY 5840 otomobile çarparak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpma sonucu devrilen 06 BEB 996 plakalı otomobil içerisindeki Sadık M. sıkıştı. Kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Sadık M.'yi çıkarttı. Sağlık ekipleri itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtulan Sadık M. ve diğer otomobillerin sürücüleri Haydar A. ve Mustafa C.'ye olay yerinde ilk müdahalelerini yaparak ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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