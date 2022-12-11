İhlas Haber Ajansı

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Başkent'te zincirleme kaza

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında üç otomobil hasar gördü.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında üç otomobil hasar gördü.


Edinilen bilgilere göre, Beypazarı ilçesi Gömleksiz Köprü'de üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda takla atan otomobile yardım etmek için duran otomobile başka bir otomobil çarptı. Meydana gelen kaza sonucu takla atan aracın sürücüsü hafif yaralandı. 3 otomobilde hasar oluştu.

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