İhlas Haber Ajansı

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Başkentte zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Ankara’da sabah saatlerinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ankara'da sabah saatlerinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Olay, Ankara - Samsun yolu Çiğiltepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 FT 922 plakalı araç, sürücüsünün seyir halindeyken hakimiyetini kaybetmesi sonucu 06 CNU 78 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. 06 BIC 652 plakalı aracın da kazaya karışması sonucu iki kişi yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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