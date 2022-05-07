Başkentteki başıboş köpek saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı

Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan genç kıza ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 8 başıboş köpek yoldan geçen bir genç kıza saldırdı. Köpeklerin saldırısına uğrayan genç kızı sitenin güvenlik görevlisi kurtardı. Saldırıya ait görüntüler de sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gölbaşı'nın Taşpınar Mahallesinde yaşanan olayda, köpeklerin saldırısına son anda yetişen güvenlik görevlisinin yardımıyla kurtulan genç kız saldırının ardından hastaneye kaldırıldı. Genç kızın bacağında ve vücudunda ısırık izleri olduğu belirtildi.

“Köpekler kızı bacağından ısırdı”

Saldırıya uğrayan genç kızı köpeklerden kurtaran ve hastaneye götürülmesine yardımcı olan güvenlik görevlisi Furkan Yüksel, çığlık seslerini duyar duymaz olay yerine koştuğunu söyleyerek “Saldırıya uğrayan bayan arkadaş sürekli gün içerisinde geliyordu. Dün köpeklerin saldırısına uğradı. Ben de güvenlik noktamda oturuyordum, köpek seslerini ve çığlıklarını duyunca koşarak geldim yanına. O sırada yoldan geçen bir arkadaş da kornaya basarak yardımcı oldu, kızı köpeklerin elinden kurtardık. Köpekler saldırdığı zaman kızı bacağından ısırmıştı, çantasından tutmuştu. Ben de banan yürüyemeyince yardım amaçlı kucağıma alıp arabaya bindirip doğru hastaneye gönderdim. Bu konudan site sakinleri olarak mağduruz. Kız tekti, yanında kimse olmadığı için koşarak geldim yardımcı olabildiysem ne mutlu bana” dedi.