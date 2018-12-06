Başkent'teki feci kaza

Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda bir EGO otobüsünün yayalara çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazada bir vatandaş, kaza anını anlattı.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda Sıhhiye'den Kızılay istikametine ilerleyen 304 numaralı, 06 BE 3195 plakalı EGO otobüsü yayalara çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına da yansırken, olay yerine yakın bir noktada piyango bileti satan Ünal Bostan kaza anını anlattı. Bostan, "Olayı gördüm. Muhtemelen yayalar kırmızıda geçiyordu. Otobüs de vurunca direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kaldırımın altına aldı. Yayalar arada kalınca o an zaten bir teyze varmış, bacağı koptu. Herhalde o rahmetli oldu. Bir de genç kız varmış, onun durumu iyi diyorlar" dedi.

Bostan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yayalar kırmızıda geçiyordu, otobüs normal geçiyordu. Frene falan bastı ama artık duramadı, iki tane yayaya vurdu. Yayaları altına alınca da birinin ayağı kopmuş. Araçlara yeşil yanıyordu, yayalar kırmızıda geçti.”