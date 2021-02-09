Başkent'teki halk ekmek büfeleri yeni sahiplerini buldu

Altındağ, Keçiören, Yenimahalle, Ayaş, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Haymana, Polatlı, Yenikent, Temelli ve Sincan'da toplam 20 Halk Ekmek Büfesi yeni sahiplerini buldu. Kura çekilişi ABB TV, Youtube Kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı. Merkez dışında çevre ilçelerde de halk ekmek büfelerini yaygınlaştıran Halk Ekmek Fabrikası; Altındağ, Keçiören, Yenimahalle, Ayaş, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Haymana, Polatlı, Yenikent, Temelli ve Sincan'da 2021 yılının ilk satış büfelerini hizmete açıyor. Halk ekmek ürünlerinin satıldığı büfeler aynı zamanda vatandaşların ekmek kapısı olurken, 20 halk ekmek satış büfesine toplam 796 kişi başvuruda bulundu. Kura sonrası sözleşme imzalayacak vatandaşlara büfeleri kısa süre içinde teslim edilecek.

Büfeler için kura çekilişi yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde bulunan ancak sözleşmesi sona eren, işletme kurallarına uymadığı için kapatılan ya da çeşitli sebepler nedeniyle boş duran 20 ekmek satış büfesi için noter huzurunda elektronik ortamda kura çekilişi gerçekleştirildi. Pandemi süreci nedeniyle vatandaşlara kapalı olan ve “Ekmek Satış Büfesi Dağıtım Programı” adıyla 20 ismin belirlendiği kura çekilişi; şeffaflık ilkesi gereği ABB TV, Youtube Kanalı ve Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınladı.

Yoğun başvuru

Polatlı, Haymana, Temelli ve Çubuk gibi çevre ilçelerinin de aralarında bulunduğu halk ekmek büfeleri için 2021 yılının ilk kura çekilişini yaptıklarını belirten Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, şu bilgileri verdi:

“Halk Ekmek Büfelerine oldukça yoğun bir talep var. Kaliteli sağlıklı ürünleri daha fazla Ankaralıya ulaştırmak için Mansur başkanımızın talimatları doğrultusunda ve örnek belediyecilik kapsamında açık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda 20 büfemize 796 müracaat oldu. Noter huzurunda çekilişleri gerçekleştirdik. Sağlıklı ürünlerimizi daha fazla Ankaralıya ulaştırmayı hedefliyoruz. Kura çekilişinde büfe almayı hak kazanan vatandaşlarımıza hayırlı ve bol kazançlar diliyoruz.”