İhlas Haber Ajansı

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Başkentteki kablo hırsızları kamerada

Ankara’da gece yarısı keşif yaptıktan sonra gözlerine kestirdikleri kabloları çalan iki hırsız kameralara yansıdı.

Ankara'da gece yarısı keşif yaptıktan sonra gözlerine kestirdikleri kabloları çalan iki hırsız kameralara yansıdı.


Olay gece 00:40 sıralarında Altındağ ilçesi Doğantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında açık halde bulunan kabloları gözlerine kestiren iki hırsız, civarda bir süre keşif yaptıktan sonra kabloları çalarak kayıplara karıştı. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatılırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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