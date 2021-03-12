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Başkent'teki kaçakçılık operasyonunda 4 milyon sigara ele geçirildi

Ankara’da polis ekiplerinin yaptığı kaçakçılık operasyonunda 16 milyon makaron ile 4 milyon sigara ele geçirilirken 3 kişi yakalandı.

Ankara'da polis ekiplerinin yaptığı kaçakçılık operasyonunda 16 milyon makaron ile 4 milyon sigara ele geçirilirken 3 kişi yakalandı.



Ankara'nın Keçiören ilçesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 16 milyon makaron ve 4 milyon sigara ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 11.03.2021 tarihinde Keçiören ilçesinde bulunan bir depoya düzenlenen operasyonda 16 milyon makaron ve 4 milyon adet sigara ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatılmıştır” denildi.

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