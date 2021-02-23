Başkent'teki mağaza indirimi korona virüsü unutturdu

Başkent'te bir züccaciye mağazası indirim kararı aldı. İndirimi duyan vatandaşlar, Covid-19 tedbirlerini hiçe sayarak mağazaya akın etti. Mağazanın önünde adeta koronaya davet çıkaran uzun kuyruklar oluştu.

Ankara'nın Sincan ilçesinde yer alan Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir züccaciye dükkanındaki indirim, vatandaşların yoğun kalabalıklar oluşturmasına sebep oldu. Kalabalık bir şekilde mağaza kuyruğuna dahil olan vatandaşlar, sanki salgın hiç yokmuş gibi davrandılar. Covid-19 tedbirlerinin ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu. Kuyrukta bulunan yüzlerce vatandaş, indirimli ürünleri alabilmek için dakikalarca sırada bekledi.

"Allah devletimizin yardımcısı olsun"

Vatandaşların pandemi önlemlerini hiçe saydığını vurgulayan mahalle esnafı Doğan İnce ise, “Biz anlamıyoruz. Bakın ben esnafım ve sırf bu koronadan dolayı cumartesi, pazar günleri dükkanımızı açamıyoruz. Yeter ki insanların sağlığı, canı güvende olsun. Ama böyle yerler ve bu tarz düşüncesiz insanlar, bütün devletin yapmış olduğu çabaları, gayreti boşa çıkartıyor. Biz artık bu insanları, 3 kuruşa tamah edenleri, Allah'a havale ediyoruz. Allah devletimizin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.