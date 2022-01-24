Başkentteki modern pentatlon yarışmasının kazananları belli oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu iş birliği ile Türkiye'de ilk kez kapalı alanda gerçekleştirilen ‘Ulusal Sıralama-1 ve Milli Takım Seçme Yarışları'na ev sahipliği yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu iş birliği ile ‘Ulusal Sıralama-1 ve Milli Takım Seçme Yarışları'na ev sahipliği yaptı. Türkiye'de ilk kez kapalı alanda gerçekleşen yarışta; Milli Takım'a girmek için 3 kategori ve 4 branşta sporcular kıyasıya mücadele etti. 22-23 Ocak 2022 tarihlerinde Eryaman TOHM ve Sincan Aile Yaşam Merkezi'nde yapılan yarışlarda EGO Spor Kulübü sporcularından Eren Kıvanç Taşyaran da ikinci oldu.

Yarışlar Türkiye'de ilk kez kapalı alanda yapıldı

Yarışlara ilişkin bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Artunç, Başkentte sporu ve sporcuyu teşvik etmeyi amaçladıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu yarışlara ev sahipliği yapmış olmaktan gurur duyuyoruz. Başkanımız Mansur Yavaş'ın Türk sporuna ve sporculara verdiği destek tüm hızıyla devam ediyor. Spor için diğer federasyonlarla da iş birliğimiz devam edecek.”

Yarışmada Açıkyaş Kadınlar ve Genç Kadınlar kategorilerinin şampiyonu 1024 puanla Yaren Nur Polat olurken ikinciliği de 1008 puanla Selen Gülel kazandı. 1001 puanla Açıkyaş kategorisinde üçüncü olan İpek Akşin, Büyük Kadınlar kategorisinin ise şampiyonu oldu. Büyük Kadınlar kategorisinde Sıdal Aslan 969 puanla ikinci, Sümeyye Demir de 576 puanla üçüncü oldu. Genç Kadınların üçüncülüğünü ise 837 puanla Zeynep Altınbaş aldı.

EGO Spor'dan derece

U19 Kadınlar kategorisinde yarışan Belemir Almira Dede, ulusal sıralama yarışında 969 puan alarak yarışı ilk sırada bitirdi.

Yarışta Ebrar Çalışkan 929 puanla ikinci olurken, Ayşen Bensu Gül 913 puanla üçüncü oldu. U19 Erkekler kategorisinin kazananı ise 1094 puan alan Furkan Murat oldu. Aynı kategoride Kıvanç Taşyaran 1087 puanla ikinciliği, 1085 puanla Yağız Ak da üçüncülüğü kazandı.

Ulusal Sıralama-1 ve Milli Takım Seçme Yarışları'nda Açıkyaş Erkekler kategorisinde Buğra Ünal yarışı 1151 puanla birinci sırada bitirirken, büyük erkekler kategorisinin de kazananı oldu. Açıkyaş Erkekler kategorisinde 1130 puanla ikinci olan Yunus Çalışkan aynı zamanda Genç Erkekler kategorisinde birinci oldu. Açıkyaş Erkekler kategorisinde de 1088 puanla üçüncü olan Erhan Ispanakçı, Genç Erkekler kategorisinde de ikinci olarak dereceye girdi.

Erkekler kategorisinde dereceye giren Doruk Altınbaş ise 1055 puanla genç erkeklerde yarışı üçüncü sırada tamamlarken; büyük erkekler kategorisinde 458 puan alan Mete Demiryol ikinci, Abdullah Ahmet Dizioğlu ise 251 puanla üçüncü oldu. U19 Erkekler kategorisinin kazananı ise 1094 puan toplayan Furkan Murat oldu. Kıvanç Taşyaran da aynı kategoride 1087 puanla ikinci, Yağız Ak da 1085 puanla üçüncülüğü kazandı.

Dereceye giren sporculara madalya

Dereceye giren sporcuların madalyaları, Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç, ABB Spor Şube Müdürü Burak Özgün ve ABB Gençlik Şube Müdürü Erdal Demir, TMPF Başkan Vekili Ercan Taciroğlu, TMPF Teknik Kurul Başkanı Kutluğhan Özkan, TMPF Teknik Kurul Üyesi Tolga Tillioğlu ve TMPF Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Emir Kıvanç Başar tarafından verildi.

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda Milli takıma aday olmak için yarışarak dereceye giren sporcular ise Büyükşehir Belediyesine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.