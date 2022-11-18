İhlas Haber Ajansı

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Başkentteki narkotik operasyonlarında 6 gözaltı

Başkentte jandarma ekiplerince narkotik suçlarına yönelik icra edilen operasyonlar çerçevesinde 6 kişi gözaltına alınırken, çok sayı ve miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sincan'da şüpheli görülen Ü.A., G.A., E.K. ve F.K.'nin metruk binada yapılan üst aramasında toplam 50 gram esrar ele geçirildi. Bir diğer olayda ise ekipler, Etimesgut'ta şüphe üzerine durdurulan M.A.K. ve R.K.'nin üzerinde yaptıkları aramalarda toplam 90 adet sentetik ecza ele geçirdi. Her iki olaydaki söz konusu toplam 6 şüpheli hakkında ali işlem başlatıldığı öğrenildi.

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