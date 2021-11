Başkent'teki patlama anı kamerada

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanda 1'i çocuk 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3'ü ağır 4 kişinin de yaralandığı patlama, bir pastanenin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi'nde dün gece saat 22.26'da 3 katlı bir binada patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan komşular polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri patlama sonrasında apartmanda göçük olduğunu tespit ederken, çok sayıda AFAD, ANDA, UMKE ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri de bölgeye sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri Muhammed Kahtan (35), Melek Kahtan (2), Useme Kahtan (5), Umutcan Yeter (21), Beyzagül Yokuş (15) ve Zine Abdülkerim El Vahap'ı (25) göçük altından çıkardı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Muhammed Kahtan ve kızı Melek Kahtan kurtarılamazken, vücutlarında kısmen yanıklar olan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Patlama anı ise binanın karşısında bulunan bir pastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.