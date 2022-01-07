Başkentteki tarihi mekanlarda temizlik çalışmaları

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Ankara Zabıtası ve Kent Estetiği Daire Başkanlığı, kentin önemli turizm bölgelerinden biri olan Hacı Bayram Mahallesi'nde yer alan çöp evde temizlik çalışması yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm bölgelerinin başında gelen Altındağ Hacı Bayram Mahallesi'nde bir çöp evi temizleyerek dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi. Hacı Bayram Mahallesi esnafından gelen yoğun şikayet üzerine harekete geçen Ankara Zabıtası ile Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, çevre ve halk sağlığını tehdit eden çöp evde temizlik çalışması yaptı. Ankara'nın tarihi mekanlarından birisi olan Hacı Bayram Mahallesi'nde çevre kirliliğine geçit vermeyen Büyükşehir Belediyesi, tespit edilen noktalar ile vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.