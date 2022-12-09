Başkent'teki trafik kazasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Tuğçe son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki kız son yolculuğa uğurlandı.

Kaza, önceki gün Çankaya ilçesi Yıldızevler Mahallesi Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte yolun karşısına geçmek isteyen 15 yaşındaki lise öğrencisi Tuğçe Cırık'a, bulvar yolundan hızla gelen bir araç çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Cırık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz çocuğun cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninde Cırık'ın ailesinin oldukça üzgün olduğu görüldü.