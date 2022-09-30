Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı

Ankara'da farklı ilçelerde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik 28-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 3 kişi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kahramankazan'da şüpheli hareketler sergileyen E.K.'nın üzerinden 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bir başka olayda ise Etimesgut'ta şüpheli hareketleri bulunan H.B'nin üzerinden 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Bala'da M.G.'nin ikametlerinde yapılan aramalarda ise; 1 kök kenevir bitkisi,54 gram kubar esrar,1 adet hassas terazi,1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 7.65 mm çapında 15 adet ve 9 mm çapında 50 adet fişek,1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 4 adet av fişeği ele geçirildi. 3 zanlı hakkında da adli işlem başlatıldı.