Başkent'teki uyuşturucu operasyonlarında 9 gözaltı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahramankazan ilçesindeki yol kontrolü sırasında şüpheli bir şahsın üzerinde 6 gram jelatin içine sarılmış esrar ele geçirdi. Sincan'ın Hürriyet Mahallesi'nde ise uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşılan A.H. isimli şahsın ev ve eklentilerinde narkotik köpeği Barut ile yapılan aramada 183 gram eroin ele geçirildi. Yenimahalle'de de F.K. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelinin ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada 400 gram kubar esrar ele geçirdi. Şereflikoçhisar'daki yol kontrol uygulamasında ise şüpheli hareketler sergileyen M.G. isimli şahsın üst aramasında 2 gram metanfetamin ele geçirildi.

Bahse konu 4 olayda uyuşturucu madde ve ele geçen malzemelere el konulurken, toplam 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.