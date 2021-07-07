Başkent'teki yangında kundaklama şüphesi

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir evde çıkan yangından ev sahibi yangının kundaklama sonucu çıktığı iddiasında bulundu.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Fırat Caddesi'nde bulunun bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürürken ev sahibi M.Y. yangını birlikte yaşadıkları oğlu E.Y'nin çıkartmış olabileceği iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis tarafından ifadesi alınan M.Y'nin serbest bırakıldığı öğrenildi.