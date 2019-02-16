Basketbol Erkekler Türkiye Kupası: Fenerbahçe Beko: 73 - Bahçeşehir Koleji: 65

Ankara'da düzenlenen Basketbol Erkekler Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 73-65 mağlup etti. İki ekibin taraftarının salonu tıklım tıklım doldurduğu maçın sonunda yarın oynanacak finale hak kazanan Fenerbahçe Beko oldu.

Ankara'da düzenlenen Basketbol Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Finali maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 73-65 mağlup etti. Fenerbahçe Beko, bu sonuçla 17 Şubat'ta saat 19.00'da oynanacak final maçında Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon

Fenerbahçe Beko: Nicolo Melli 6, Melih Mahmutoğlu 16, Nicola Kalinic 9, Kostas Sloukas 18, Marco Guduric 5, Ali Muhammed 6, Ahmet Düveroğlu 4, Joffrey Lauverge 9

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Türk Telekom: Landesberg 18, Reggie Redding 6, Yunus Sonsırma 3, Kaya Peker 4, Metin Türen 8, Kenny Gabriel 7, Terrance JR 6, Vladimr Stimac 13

Başantrenör: Burak Gören

1. Periyot: 20-13 (Fenerbahçe Beko Lehine)

Devre: 36-33 (Fenerbahçe Beko Lehine)

3. Periyot: 55-48 (Fenerbahçe Beko Lehine)

5 Faulle oyun dışı kalan: Terrance Orlando Campbell (Türk Telekom)