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Basketbol Türkiye Kupası: Darüşşafaka Tekfen: 85 - Galatasaray Doğa Sigorta: 71

Solgar Vitamin Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray Doğa Sigorta’yı 85-71 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu.

Solgar Vitamin Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 85-71 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu.



Salon: Ankara


Hakemler: Mehmet Keseratar, Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu


Darüşşafaka Tekfen:Browne 2, Hamilton 8, Sinan Güler 8 , Erkan Veyseloğlu 2, Jones xx 8 , Doğuş Özdemiroğlu 13, Berk Demir 8, Colson 11, Mahir Ağva, Kartal Özmızrak 25


Başantrenör: Selçuk Ernak


Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 14, Harrison 15, Auguste 11, Poythress 7, Göksenin Köksal 15, Ayberk Olmaz 3, Can Korkmaz 4, Ege Arar, Hasan Emir Gökalp 2


Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan


1. Periyot: 13-20 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)


Devre: 37-38 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)


3. Periyot: 56-50 (Darüşşafaka Tekfen lehine)

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