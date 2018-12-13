Başsavcılık tren kazasına ilişkin soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonunda yaptığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonunda yapmış olduğu kaza ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir” denildi.