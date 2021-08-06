Batman Çayı ıslah çalışmaları devam ediyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Batman'da Baraj, Gölet ve Sulama tesislerinin yanı sıra Islah çalışmalarıyla da çiftçilere desteklemeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Batman'a yapılan yatırımlarla Batman'ın mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Batman'da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

“Projenin bitirilmesiyle bin hektar alanın taşkın riskinden kurtarılacaktır”

Batman Çayı Islahı 2. Kısım işi hakkında yazılı açıklamada bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “İş kapsamında yaklaşık olarak 40 bin metreküp kazı, 100 bin metreküp dolgu, 62 bin metreküp taş tahkimatı, 12 bin 280 metreküp beton, 100 ton donatı demiri, 6 bin 025 metre kuşaklama kanalı ve 20 bin metre korkuluk imalatları yapılacaktır. Batman Çayı Islahı 2. Kısım çalışmasında fiziki olarak yüzde 15 gerçekleşme sağlanmış olup, çalışmaları hızla devam etmektedir. Projenin bitirilmesiyle bin hektar alanın taşkın riskinden kurtarılacaktır. İşin yılsonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir” ifadelerine yer verdi.