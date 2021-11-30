Batman Sağ Sahil Sulaması 2.Kısımda 77 Bin 300 Dekar alan tarım arazisi suya kavuştu

Kısımda 77 Bin 300 Dekar alan tarım arazisi suya kavuştuğunu açıkladı.

DSİ'den yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Diyarbakır ve Batman illerine yaptığı yatırımlarla ilin bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği belirtilerek Diyarbakır ve Batman iline bağlı ilçelerde son dönemlerde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesin de önemli rol oynadığı kaydedildi.

Diyarbakır - Batman il ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesin de önemli rol oynadığı vurgulandı.

Bu kapsamda Batman Sağ Sahil Sulaması 2.Kısım Projesi kapsamında 77 bin 300 dekar alanda çalışmaların tamamlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Projenin tamamının bitirilmesiyle 118 bin dekar tarım alanının sulanacağını bölgenin tarımsal üretim ve ekonomisine büyük katkı sağlanacağını" söyledi.

Proje Diyarbakır- Batman il ve ilçe sınırları içerisinde bulunduğu kaydedilerek Batman Barajı rezervuarından alınan suyu 141 km ana kanal cazibesiyle ve 336 km borulu şebeke yapımı ile tarım arazilerine kavuşturulduğu ifade edildi.

Proje kapsamında ana kanal üzerindeki eksik imalatlar tamamlanıp, 280 km borulu şebeke döşenmiş üzerindeki sanat yapıları yapılmış 77 bin 300 dekar alan sulamaya açıldığına dikkat çekilerek ayrıca imalat çalışmalarına devam edildiği bildirildi.