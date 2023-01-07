Batman'da ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-20 Şehit Jandarma Komando Asteğmen Orhan Sancar' Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Batman’da 650 personelin katılımıyla ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-20 Şehit Jandarma Komando Asteğmen Orhan Sancar’ operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığınca Batman'da 650 personelin katılımıyla ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-20 Şehit Jandarma Komando Asteğmen Orhan Sancar' operasyonu başlatıldı.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Batman ilinde ‘Eren Abluka Sonbahar Kış-20 (Batman, Sason-Gömük) Şehit Jandarma Komando Asteğmen Orhan Sancar' operasyonu başlatıldı.
Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 650 personel, 44 operasyonel timin görev aldığı aktarıldı.