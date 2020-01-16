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Batman'da Kapan-4 Mava Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Batman’da teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Kapan-4 Mava Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Batman'da teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Kapan-4 Mava Operasyonu başlatıldı. Operasyona 795 personel katılıyor.


İçişleri Bakanlığınca Kapan operasyonları kapsamında Batman'ın Mava bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Kapana-4 Mava Operasyonu başlatıldı. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı ve Batman İl Jandarma Komutanının bizzat yönettiği operasyona Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden 795 personelden oluşan 52 tim katılıyor.


Yurt içinde terörle mücadeleye yönelik olarak İçişleri Bakanlığınca başlatılan Kapan operasyonları zorlu hava koşullarına rağmen tüm hızıyla devam ediyor. Mardin'de “Kapan-1 Bagok” ile başlayan operasyonlar, Hatay‘da “Kapan-2 Amanoslar", Hakkari'de “Kapan-3 Kavaklı" operasyonları ile devam ediyor.

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