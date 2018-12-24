Bayat ekmeklerle yemek yapıp israfa dikkat çektiler

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen “Bayat Ekmek Yemek Yarışması ve Yöresel Yemekler Yarışması"nda israfa dikkat çekildi.

Ev hanımlarına yönelik ödüllü yemek yarışmasının bu yıl üçüncüsü gerçekleştirildi. İkişer kişiden oluşan yarışma grupları, Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Anadolu'ya ait yöresel lezzetler ve bayat ekmeklerle yapılan yemek çeşitleriyle jürinin huzuruna çıktı. Profesyonel Aşçılar Derneğinin usta aşçıları, yapılan yemekleri titizlikle inceleyip sunumdan lezzete kadar birçok konuda değerlendirme yaparak not verdi.

Yarışmacıları ve jüri üyelerini ziyaret edip yemekleri tadan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “İsrafa dikkat çekmek ve yöresel yemeklerimizi unutturmamak için gayret gösteren bütün hanım kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Geleneksel Türk mutfağının lezzetlerini burada bir kez daha yaşattık” dedi.

Ankara Profesyonel Aşçılar Derneği (ANPADER) Başkanı Mahmut Dolmacı da bayat ekmeklerin değerlendirilmeleri için bütün belediyelerde ders vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Yöresel yemeklerde Serpil Mengüç ve Meltem Soyuduru (Gınlış, Arabaşı çorbası, tavuklu köfte ve Nevzine tatlısı ile) 1'inci, Havva Çalışkan ve Kamuran Kadıoğlu (kereviz çorba, mantı ve Kıbrıs tatlısı ile) 2'nci, Günhan Özdemir ve Handan Eker (Erzincan çorbası, Alinazik ve Hiro tatlısı ile) 3'üncü oldu.

Birincilik ödülünü Yemen'e bağışladılar

Bayat Ekmek Yemek Yarışması'nda ise Şevval Kösek ve Beyhan Kabasakal ile Hafize Köse ve Fatoş Okumuş'un takımı 1'inciliği paylaşarak 250'şer TL para ödülü kazandı. Yöresel Yemek Yarışması'nın birincisi bin 500 TL, ikincisi 1000 TL ve üçüncüsü 500 TL kazandı. Birinci olan Serpil Mengüç ve Meltem Soyuduru, para ödülünü Yemen'e bağışladı. Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin takdim etti.