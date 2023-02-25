İhlas Haber Ajansı

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Bayraktar gemisinde depremzedelere ameliyat hizmeti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Bayraktar’da depremzede vatandaşlar için ameliyat hizmetine devam edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Bayraktar'da depremzede vatandaşlar için ameliyat hizmetine devam edildiğini bildirdi.


MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hastaneye dönüştürülen TCG BAYRAKTAR gemimizde, Sağlık Bakanlığı ve gemi personeli tarafından depremde yaralanan vatandaşlarımız için ameliyat dâhil tedavi hizmeti vermeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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