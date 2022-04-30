Bayram öncesi mezarlık temizliği

Keçiören Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki mezarlıklarda genel temizlik çalışması yürüttü. Vatandaşların bayram öncesi ve bayram süresince yoğun olarak ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alan Ovacık Aile Mezarlığı'ndaki çalışmalarda mezarlık içinde ve etrafında mıntıka temizliği yapıldı.

Vatandaşların gönül rahatlığıyla aile kabirlerini ziyaret edebileceğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Saygıdeğer yakınlarımızın ve aile büyüklerimizin ebedi mekanlarının temizliği bizim için oldukça önemli. Bayramda yakınlarının kabirlerini ziyaret edecek vatandaşlarımız için temizlik personelimiz hummalı bir çalışma yaptı. Aileler gönül rahatlığıyla kabir ziyareti yapabilirler. Yüce Allah ebediyete irtihal eden tüm insanlarımızı rahmetiyle mükafatlandırsın” dedi.