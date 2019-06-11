Bayram tatilin de Nata Vega'ya ziyaretçi akını

Bayram boyunca alışveriş merkezi ziyaretçileri; go kart, buz pisti ve 5000 metrekare kapalı eğlence alanı ile doyasıya eğlenirken, Avrupa'nın 3. uzun tünel akvaryumu olan Aqua Vega Akvaryum ve Wildlife'da 12 bin deniz canlısı ve vahşi yaşam ile birlikte adrenalin dolu bir dünyanın kapılarını araladı. 14 sinema salonu ile Ankara'nın en büyük sinema komplekslerinden birine sahip olan Nata Vega Outlet bayram süresince vizyona yeni giren filmlerle sinemaseverlerin de akınına uğradı.

Nata Vega Outlet'te alışveriş merkezi ziyaretçileri yapılan birbirinden farklı etkinlikler ile rüya gibi bir bayram geçirdi. Bayramın 2. ve 3. günü animasyon, yarışmalar ve canlı müzik etkinlikleri düzenlenirken, alışveriş merkezine gelen minik ziyaretçilere akvaryumun sevimli maskotu tarafından şeker ikramında bulunuldu.

Alışveriş merkezi ziyaretçileri bu bayram da eğlencenin tadına varıp doyasıya eğlenme fırsatı buldu.