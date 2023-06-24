Bayram tedbirleri çerçevesinde karayolları havadan denetleniyor

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Ankara'nın diğer illere bağlantısını sağlayan karayolları, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Havacılık Başkanlığı tarafından helikopter ile denetlendi. Helikopterdeki polisler, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için karadaki ekiplerle koordinasyon içerisinde çalıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığınca, Kurban Bayramı tatili tedbirleri çerçevesinde Ankara'da havadan helikopterle denetim gerçekleştirildi. Denetlemelerde hız sınırını aşımı, şerit ihlali, emniyet kemeri takmama ya da seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmak başta olmak üzere kurallara uymayan vatandaşlar, yerdeki kontrol noktalarında görevli polis ekiplerine bildirildi. Kentin en yoğun bölgelerinden olan Ankara - Konya Karayolu'nda da herhangi bir sakıncalı durum yaşanmaması için kontroller en üst seviyede tutuldu.