Bayram trafiğinin yoğun olduğu noktalar Cayrokopter'a emanet

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil bölgelerine giden araçların yolculuklarını güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için trafik yoğunluğunun fazla olduğu Ankara-Çankırı ve Ankara-Kırıkkale istikametlerinde vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri amacıyla Trafik Jandarması tarafından “Cayrokopter” ile havadan trafik denetimleri gerçekleştirdi.