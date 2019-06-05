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Bayramda Ankaralılar piknik alanlarını doldurdu

Bayram tatilinin 9 gün olmasını fırsata çeviren Başkentliler, piknik alanlarına akın etti.


9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Ankaralılar aileleriyle birlikte Mavi Göl'e gelerek piknik yaptı. Aileler çocuklarıyla oyunlar oynarken, sınav stresinden kurtulmak isteyen gençler ve vatandaşlar da dinlenip stres attı. Ailesiyle birlikte Mavi Göl'e gelen Garip Türkmen, “Herkesin bayramını kutluyorum. Ankara'daki vatandaşlarımız köydeki akrabalarına gitti. Bizim de aile çevremiz burada olduğu için biz de burayı tercih ettik. Ailemizle birlikte bayramımızı burada kutluyoruz” şeklinde konuştu.


Gelecek hafta üniversite sınavına girecek olan bir genç ise, “Bayram geldi mutluyuz, huzurluyuz. Önümüzdeki hafta sınava gireceğiz, stres atmak için ailecek buradayız” dedi.

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