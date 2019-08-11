Bayramda Başkent mezarlıkları ziyarete hazır

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için bayram hazırlıklarını tamamladı. Tüm birimleriyle 7/24 çalışacak olan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği mezarlıklarda da yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerinin temizlik, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerin de kaldırım ve yol bakım-onarım çalışmalarını yaparak Kurban Bayramı için hazır hale getirdiği mezarlıklarda; Büyükşehir Belediyesi Ankara Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ve ANFA Güvenlik personeline, Emniyet güçleri de güvenlik desteği sağlayacak. Ankara Zabıta ekipleri kent içi başta olmak üzere mezarlıkların bulunduğu noktalarda düzeni sağlamayı sürdürecek. Emniyet Müdürlüğü trafik kontrol ekipleri ise araçlarıyla mezarlıklara giriş çıkış yapan vatandaşlara trafik yoğunluğu yaşamamaları konusunda yardımcı olacak. Mezarlıklarda görevli ANFA güvenlik personeli sayısı Kurban Bayramı'nda artırılırken, mezarlık içinde güvenliğin sağlanması ve devamlılığı konusunda titiz bir çalışma yürütülecek.

EGO'dan mezarlıklara kolay ulaşım

Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Başkentlilerin bayram boyunca ücretsiz şehir içi ulaşımlarının yanı sıra Cebeci Asri Mezarlığı, Karşıyaka, Ortaköy ve Sincan Mezarlıkları içinde yayalar için ücretsiz ring seferleri düzenleyecek.

Çimşit Mezarlığı'na gitmek isteyen vatandaşlar için Lale Meydanı'ndan her 30 dakikada bir sefer düzenleyecek olan EGO Genel Müdürlüğü, Karşıyaka Mezarlığı'na gitmek isteyen vatandaşlar için de Hastane Metro İstasyonundan hareket eden “210 Hastane Metro- Karşıyaka Mezarlığı” hattının sefer sayılarını artırdı. Bu hatta gün boyu 20 dakika arayla yolcu taşınması planlanırken, Ortaköy Mezarlığı'na gitmek isteyenler için de “359 Gökçeyurt-Ortaköy- Kızılcaköy-Mamak- Ulus” hattı hizmet verecek.

Mezarlık bulmada kolaylık

“Mezarlık Bilgi Sistemi” (MEBİS), Başkentlilere ya da yakınlarını Ankara'ya ziyarete gelenlere, aradıkları mezarı bulmalarında kolaylık sağlıyor.

Mezarlık girişindeki kioksları kullanan vatandaşlara mezarlık yetkilileri de yardımcı olurken, vatandaşlar,“mebis.ankara.bel.tr” adresine girerek mezar yerleriyle ilgili ayrıntılı bilgiye de ulaşabilecek.

Gün boyu Kur'an-ı Kerim okunduğu mezarlıklar, 4 günlük bayram süresince 05.00-22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.