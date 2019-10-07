Bazı bakteriler mide kanserine karşı koruyor

Dr.Uğur Coşkun, Gunatthilake ve arkadaşları tarafından Eylül 2019'da ‘Scientific Reports' dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, “Helikobakter Pylorinin' de aralarında olduğu bazı bakterilerin mide kanseri riskini arttırıyor. Buna karşın mide florasında bol miktarda Lactococus Lactis isimli bakteriyi bulunduran bireylerde ise mide kanseri riskinin daha düşük” dedi.

Özellikle bilinçsiz ve gereksiz antibiyotik kullanımının mide ve barsak üzerinde faydalı etkisi olan birçok mikroorganizmaların azalmasına yol açtığını belirten Coşkun, “Son dönemde yaygınlaşan probiyotik kullanımının mutlaka uzman doktor kontrolünde olmalı. Piyasada bulunan birçok probiyotik ürününün içeriği ile ilgili sıkıntı olduğunu” ifadelerini kullandı.

Mide kanseri risk faktörleri arasında beslenmenin çok önemli olduğunu belirten Coşkun, “Tuzu fazla miktarda tüketmenin ve özellikle sosis, sucuk ve pastırma gibi etin korunması amacıyla fazla miktarda nitrat içeren gıdaların aşırı miktarda tüketilmesinin hayatımızdaki önlenebilir risk faktörleri” diye konuştu.

Çok erken yakalanan bazı mide kanseri hastalarında ufak bir endoskopik müdahale ile bile tam tedavi şansı olduğunu belirten Dr.Coşkun, özellikle ilerleyen yaşlarda ve ailesinde mide kanseri öyküsü olan bireylerde devam eden mide şikayetlerinin mutlaka önemsenmesine ve gastroenteroloji doktorlarına müracaat edilerek endoskopi yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Taşlı yüzük türünün daha agresif seyir gösterdiğini belirten Coşkun, “Diğer kanser türlerinde olduğu gibi yayılmış mide kanseri hastalarında da kemoterapi ile birlikte veya tek başına akıllı ilaç kullanımının çok etkili oluyor, halk arasında aşı tedavisi olarak bilinen bazı tedavi türlerinin PD-L1 testi pozitif olan hasta grubunda FDA tarafından onaylanıyor” dedi.