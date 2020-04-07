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Bazı orduevleri ve askeri misafirhaneler sağlık çalışanlarının hizmetine açıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın talimatı ile bazı orduevleri ve askeri misafirhaneler sağlık çalışanlarının hizmetine açıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı ile bazı orduevleri ve askeri misafirhaneler sağlık çalışanlarının hizmetine açıldı.


Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler, yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerde kararlılıkla uygulanmaya devam ediliyor. Alınan tedbirler kapsamında birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmazken, orduevleri ve misafirhanelere; görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde kimse kabul edilmeyeceği açıklanmıştı.


Bu kapsamda belirlenen orduevi ve misafirhanelerdeki boş odalar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla sağlık çalışanlarının hizmetine açıldı.


Selimiye Astsubay Orduevi, Deniz ve Hava Harp Okullarının misafirhaneleri, Büyükçekmece Orduevi'nde toplam 254 oda, özel olarak sağlık çalışanlarına ayrıldı. Sağlık çalışanları söz konusu uygulamadan yararlanmaya başladı” denildi.

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