BBP Genel Başkanı Destici: "Adayımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Muhsin Yazıcıoğlu tarafından 29 Ocak 1993 yılında kurulan Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 30?uncu kuruluş yıl dönümü Ankara'da kutlandı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, seçimlerde adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti.

Büyük Birlik Partisi'nin 30. yıldönümü, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen BBP'li vatandaşların katıldığı programla Ankara?da bir otelde kutlandı. Kur?an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, BBP?nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu?nun ?Üşüyorum? şiirinin okunmasıyla devam etti. Ardından Sevdalı Çınar filmi katılımcılara izletildi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı konuşmada, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, "İktidara geldiğimizde İHA'lara elbette dokunacağız" sözlerine tepki göstererek, "Türk düşmanlarına karşı kullanılıyor. Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör devleti kurulmasın diye kullanılıyor. Bunlardan neden rahatsızlık duyuyorsun? Emperyalistlerin esiri olursanız İHA'lara ve SİHA'lara laf edersiniz" dedi.

"Adayımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır"

BBP?nin safının da tarafının da belli olduğunu vurgulayarak seçimlerde adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu kaydeden Destici, ?İçinde hiçbir istifham, hiçbir tereddüt, hiçbir istismar, hiçbir gizlilik taşımayacak kadar net. Bizim tarafımız da, safımız da belli. Ülke menfaatleri ve maslahatlarının adresi olarak gördüğümüz Cumhur İttifakı?nın bir parçasıyız, Cumhur İttifakı?nın başarısı için, üzerimize ne düşüyorsa, bütün gücümüzle yerine getirdik ve getirmeye devam edeceğiz. Türkiye?ye ve Türk milletine düşmanlık edenlerin değil kendileriyle, gölgeleriyle bile yan yana gelmedik, gelmeyeceğiz. Hazırlandığımız seçimlerin çok sayıda tarafı var. Türkiye?ye siyasi, ekonomik ve askeri yaptırımlarla diz çöktürmeye çalışan bu amaçla doğuda Ermenistan?ı, batıda Yunanistan?ı, güneyimizde terör örgütlerini Türkiye?ye karşı kışkırtan ABD, seçimin tarafı ve Cumhur İttifakı'nın karşısında. PKK?ya, FETÖ?ye ev sahipliği yapan, Kur?an-ı Kerim'in sokaklarda yırtılıp yakılmasına sahne kuran, İslam?a ve Müslümanlara hakaret eden provokatörleri korumaya alıp Avrupa?da yaşayan milyonlarca Müslüman'ın ve Türk'ün hedef gösterilmesine zemin hazırlayan AB ülkeleri de Cumhur İttifakı?nın karşısında? şeklinde konuştu.

"Büyük Birlik Partimizin kuruluşunun 30. yılını kutluyoruz"

BBP?nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu?nu anarak partinin 30. yılını kutlayan Destici, "Tüm dava arkadaşlarım adına, hepiniz adına; onu tanımanın, onunla tanışmış olmanın, onunla dava arkadaşı, mücadele arkadaşı, yol arkadaşı olmanın; hepsinden önemlisi, onu, onun önemini, değerini anlayanlardan olmanın gururunu yaşadığımızı, yeniden ifade etmek istiyorum. Yine, başta liderimizle birlikte şehadet şerbetini içen, Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve İsmail Güneş kardeşlerimiz olmak üzere, kurulduğumuz günden bugüne, partimizde görev yapan ve ebediyete irtihal etmiş olan tüm dava arkadaşlarımızı da şahsım ve temsil ettiğim camia adına rahmetle minnetle anıyorum. Milletimiz de biz de onlardan razıydık? diye konuştu.

Programın sonunda, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu?nun yanında hayatını kaybeden İHA muhabiri İsmail Güneş'in ailesine vefa ödülü takdim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan?ın, Büyük Birlik Partisi 30. kuruluş yıl dönümü mesajı da okutuldu.