BBP Genel Başkanı Destici: “Allah'ın izni ve sizlerin duası desteği ile Cumhur İttifakı yine kazanacak”

Büyük Bitlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici yeni yıl mesajında, “Allah'ın izni ve sizlerin duası desteği ile Cumhur İttifakı yine kazanacak; Vatanımızın, milletimizin, evlatlarımızın istiklal ve istikbal mücadelesini yine zaferle sonuçlandıracağız” dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni yıl mesajı yayınladı. Destici mesajında, 2023 yılının Türkiye Cumhuriyetinin 100'üncü yılı olması nedeniyle ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Geride kalan 2022 senesinin tüm dünya için, zorluklarla dolu bir dönem olarak hatırlanacağını dile getiren Destici, “7 Kasım 2019 tarihinde Çin'de başlayan Covid-19 pandemisi nedeniyle, devam ettiği 3 yılı aşkın sürede, dünya genelinde 7 milyon, ülkemizde 100 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Tüm dünya ekonomileri, salgınla birlikte tedarik zincirinin bozulmasının neden olduğu ağır tahribatı onarma gayreti içerisindeydi. Pandeminin etkisi atlatılmadan, bu yıl, 24 Şubat'ta, Rusya'nın, geniş çaplı bir harekatla, Ukrayna'yı işgal etmeye başlaması, ardından gelen ölümler, yıkımlar, göçler, bozulan siyasal ve sosyal dengelerin yanında, küresel ekonomik sisteme de yeni ve ağır bir krizi yüklemiş oldu. Avrupa'nın ortasında, Avrupa'nın hatta dünyanın en önemli enerji ve tahıl tedarikçileri olan iki ülke arasında, vahşi bir savaş devam ediyor. Ve istisnasız her ülke, doğrudan ya da dolaylı olarak, savaş dolayısıyla oluşan yeni şartların olumsuz etkilerini yaşıyor” ifadelerini kullandı.

Bölgede devam eden sömürü ve insanlık suçlarının önündeki en büyük engelin güçlü bir Türkiye olduğunu vurgulayan Destici şu ifadeleri kullandı:

Osmanlı'dan bugüne; yaşadığımız sayısız badireye; maruz kaldığımız sayısız saldırıya; içeriden ve dışarıdan bizi hedef alan sayısız yok etme girişimine rağmen; vatanımızda, hür ve bağımsız bir şekilde var olmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Devam eden savaşın neden olduğu şartların hakim ve belirleyici olduğu 2022 yılında; pandemiyle, sosyal hayatın bütününe dair tüm ezberlerin bozulduğu son üç yılda; şu iki gerçekle yeniden yüzleştik. Birincisi, enerji, gıda, sağlık ve savunma sektörlerinde, üretimimiz muhakkak ihtiyaç düzeyimizin üzerinde olmalıdır. İkincisi ise bugünün dünyasında ‘güçlü' değilseniz, ‘haklı' olmanızın hiçbir anlamı yoktur. Artık kendi doğalgazımızı, kendi petrolümüzü, hiçbir baskıya boyun eğmeden çıkarabiliyor, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji alanlarında önemli mesafeler kat ediyoruz. Tarım üretimimizi yeniden planlıyor, toprak ve su varlığımızı maksimum düzeyle kullanabileceğimiz, maksimum düzeyde verim alabileceğimiz düzenlemeler yapıyoruz.

Destici, yeni yılda yapılacak seçimlere de değinerek, “Değerli vatandaşlarım, Cumhuriyetin ikinci yüz yılının ilk döneminde görev yapacak yönetim kadrosunu da belirleyeceksiniz. Allah'ın izni ve sizlerin duası desteği ile Cumhur İttifakı olarak yine kazanacak; Vatanımızın, milletimizin, evlatlarımızın istiklal ve istikbal mücadelesini yine zaferle sonuçlandıracağız. Birlikte büyüyeceğiz, birlikte güçleneceğiz, birlikte başaracağız” diye kaydetti.

Destici konuşmasının sonunda tüm Türkiye'nin ve İslam coğrafyasının yeni yılını kutladı.