BBP Genel Başkanı Destici: “Bir seçim işbirliği gerçekleşecekse burada BBP'nin de kendi adıyla, amblemiyle seçime katılacağı yerler olmalıdır"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz üzerimize düşen bütün mesuliyetimizin ve sorumluluğumuzun farkında olarak üzerimize düşecek miktarın da ötesinde bir fedakarlık yaparak çalışmalarımızı sunduk. Bu konuda elbetteki bir seçim işbirliği gerçekleşecekse burada BBP'nin de kendi adıyla, amblemiyle seçime katılacağı yerler olmalıdır. Ben olacağına da inanıyorum" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Destici, toplantıda 2018 yılı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Terörle mücadeleyle ilgili konuşan Destici, son birkaç yıldır hem Irak'ın kuzeyinde hem Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin bataklıklarına müdahalelerin başladığını hatırlatarak, “2019 yılı bu bataklıkların kurutulduğu yıl olur öyle ümit ediyoruz ve Türkiye artık bu terör belasından kurtulur. Teröre karşı el birliğiyle mücadele etmemiz lazım” diye konuştu.

ABD'nin Suriye'den çekileceğini beyan ettiğini kaydeden Destici, “Biz daha ilk gün ABD ile bizim heyetlerimiz bir araya gelmeden şunu söyledik. Buna karşı tedbirli, teyakkuzda olmak lazım. Bu bir illüzyona da dönüşebilir. Bu çekilmenin çok kısa vadede olacağını beklemek ham hayal olur. Dün ABD askerleriyle PKK/YPG'liler devriye geziyordu. Bugün Rusya devriye geziyor. Türkiye'yi rahat bırakmıyorlar. Orada bir çıban bulmuşlar, PKK/YPG/PYD onu karışıyorlar. Türkiye'nin başına bela olarak dursun istiyorlar. Çünkü Türkiye bölgede en önemli devlet. Birileri oyun kuruyor olabilir ama o oyunları bölgede bozacak tek ülke var, o da Türkiye. Oyunlarının bozulmaması için Türkiye'nin hep başına bir gaile açıyorlar. Bugünkü gaile de PKK/PYD/YPG'dir. Ne diyor ABD çirkin bir iftirayla ‘Çekiliriz ama Türkiye'nin bize orada Kürtleri katletmeyeceğine dair garanti vermesi lazım' diyor. Böyle bir iftira, böyle bir çirkin söz kabul edilebilir değildir. Bunu reddediyoruz. Türkiye bizim kardeşimiz olan Kürtleri bırakın tarihin hiçbir evresinde hiçbir topluluğa karşı katliam ya da soykırım yapmamıştır. YPG ve PYD'yi, PKK'yı Kürtler diye lanse etmek, bütün dünyaya böyle duyurmak Kürt kardeşlerimize büyük bir haksızlıktır. Onlar terör örgütleridir. Bu benzetme, bu söz bütün Kürtleri PKK/YPG/PYD'li olarak sunmaktır. Bu en büyük kötülüktür” ifadelerini kullandı.

“İnşallah 2019 yılı Türkiye'nin bu terör belasından kurtuluş yılı olacaktır”

Destici, konuşmasına şöyle devam etti:

“Şimdi yapmaya çalıştıkları Kürt-Türk diye milleti bölmeye çalışıyorlar. Bunların hepsinin derin bir oyun olduğunu da görebiliyoruz. Türkiye bugüne kadar terörle mücadelede 30 yıldan fazla bir süre hep savunmada kalmış, son birkaç yıldır artık terörü yok etmek için güçlü hamleler yapıyor içeride ve dışarıda. İçeride çok minimize oldu, dışarıda da çok yakın zamanda ordumuz Fırat'ın doğusu başta olmak üzere terör örgütleri neredeyse hepsine karşı operasyonlar başlatacak. Bitene kadar da operasyonlar devam edecektir ve etmelidir, bunun başka yolu yok. İnşallah 2019 yılı Türkiye'nin bu terör belasından kurtuluş yılı olacaktır. Bunu hepimizin desteklemesi lazım. Bu hükümet meselesi değildir. Devlet meselesidir, millet meselesidir, ümmet meselesidir. Kim bu mücadeleyi yapıyorsa hangi hükümet olursa olsun bizim hep birlikte sımsıkı onun yanında saf olarak birlikte olmamız lazım. Bu mücadeleye destek vermemiz lazım. Bu mesele iktidar muhalefet meselesi değildir.”

"Cumhur İttifakı'nın ruhuna sadığız"

Yaklaşan yerel seçimlerle ilgili Destici, “Bizde BBP olarak bu seçimlere katılıyoruz. Bazı hassas olduğumuz bölgeler var. Doğu ve Güneydoğu PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin biz güçlü olduğu daha önce belediyeleri alıp kayyum atanan yerlerde BBP olarak şu hassasiyeti ortaya koyduk. Biz buralarda kim, hangi siyasi parti AK Parti öndeyse AK Parti, MHP ise MHP, BBP ise BBP desteklenmeli. Örneğin Ağrı'da biz rahatlıkla AK Parti'yi destekleyebiliriz, destekleyeceğiz ama Ağrı'nın Tutak ilçesinde de biz isteriz ki AK Parti, MHP bizi desteklesinler. Biz burada çok hassasız. Tekrar o belediyelerin PKK'nın eline geçmemesi lazım. Bu konuda hepimizin duyarlı olması lazım. Türkiye'nin geri kalan bölgeleriyle ilgili de biz BBP olarak kendi adaylarımızla, kendi amblemimizle seçimlere katılacağız. Elbette bunun istisnası olan yerler olacaktır. Biz Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Cumhur İttifakı'nın ruhuna sadığız. Bu anlamda da BBP olarak bu çerçevede istisnalar olabilir, bu konuda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı hassasiyetle yolumuza devam edeceğiz. Çünkü Cumhur İttifakı devletin bekasını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklal ve istikbalini önceleyerek oluşturulmuş bir ittifaktır. Sadece yerel seçimlerle sınırlandırılamaz, değerlendirilemez. Bunun çok fevkinde birlikteliktir. Bu birlikteliğin Türkiye'ye yönelik bu tehditler ortadan kalkmaktan devam etmesi Türkiye içinde büyük bir zorunluluk. Hafta sonu, Pazar günü hem il başkanlarımızla hem de MKYK üyelerimizle değerlendirme toplantılarımız var. Ondan sonra da adaylarımızı kamuoyuna açıklamaya başlayacağız” açıklamasında bulundu.

“Bir seçim işbirliği gerçekleşecekse burada BBP'nin de kendi adıyla, amblemiyle seçime katılacağı yerler olmalıdır"

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Destici, yerel seçimlerde AK Parti ve MHP'ye bırakılan illerin olduğu hatırlatılarak BBP'nin bu ittifak görüşmelerinde somut bir temasının olup olmadığı sorusu üzerine şunları kaydetti:

“Arkadaşlarımız görüşüyorlar. Birkaç görüşme yapıldı bu hususla ilgili. Yapılan çalışmalar kendilerine sunuldu. Temaslarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de devam edeceğini ümit ediyorum. Daha listelerin verilmesine 39 gün var. Daha çok zaman var. İnşallah bu temaslardan olumlu sonuçlar çıkacağını ümit ediyorum. Artık karar aşamasına doğruda yaklaşılmış bulunuyor. Biz üzerimize düşen bütün mesuliyetimizin ve sorumluluğumuzun farkında olarak üzerimize düşecek miktarında ötesinde bir fedakarlık yaparak çalışmalarımızı sunduk. Bu konuda elbetteki bir seçim işbirliği gerçekleşecekse burada BBP'nin de kendi adıyla, amblemiyle seçime katılacağı yerler olmalıdır. Ben olacağına da inanıyorum.”