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BBP Genel Başkanı Destici Covid-19 aşısı oldu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.


BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Twitter hesabından Ankara Şehir Hastanesinde Covid-19 aşısı yaptırdığını duyurdu. Destici, “Sıram geldi ve Covid-19 aşımı Ankara Şehir Hastanesinde yaptırdım. Sırası gelen bütün vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya davet ediyor, başta Bakanımız Sn. Fahrettin Koca olmak üzere bu mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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