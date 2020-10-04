BBP Genel Başkanı Destici: "Ermenistan sivil yerleşim yerlerine saldırıyor"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Özellikle sivillere yönelik saldırılarını arttırdığını görmekteyiz. Başından itibaren Ermenistan, Azerbaycan ordusuna saldıramıyor. Tamamen sivil yerleşim yerlerine saldırıyor. 1900'lü yılların başında da, Karabağ'ı işgal ederken de, Hocalı katliamında da, bugün de aynısını yapıyor" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Ankara'daki bir otelde gerçekleştirilen partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarının devam ettiğini belirten Destici, "Özellikle sivillere yönelik saldırılarını arttırdığını görmekteyiz. Başından itibaren Ermenistan, Azerbaycan ordusuna saldıramıyor. Tamamen sivil yerleşim yerlerine saldırıyor. 1900'lü yılların başında da Karabağ'ı işgal ederken de Hocalı Katliamında da bugün de aynısını yapıyor. Bundan yaklaşık 10 gün önce başladığı saldırılardan sonra Azerbaycan ordusu karşı bir taarruza geçti. Bu taarruzda sadece Ermenistan'ın saldırılarını önlemek değil, aynı zamanda Ermenistan'ın Karabağ'da işgal ettiği bütün toprakları da kurtarmak adına ve bu gerçekleşene kadar da harekatını devam ettirme kararlılığı ortaya koydu. Bizde BBP olarak başından itibaren bunu destekledik, sonuna kadar yanlarında olduğumuzu belirttik. Bugün bir kere daha vurguluyoruz ki her zaman sonuna kadar can Azerbaycan'ın yanındayız" diye konuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Kobani eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturmaya yönelik değerlendirmelerde bulunan Destici, "CHP Genel Başkanı başta olmak üzere Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları ve sözcüleri, bir kısmı bunu haksızlık olarak değerlendiriyor, bir kısmı da zamanlama vurgusu yapıyor. Eğer burada bir haktan, hukuktan bahsedilecekse onlara sesleniyorum 37 masum insanın canı var, hakkı var. Onların hakkını savunun. 700'den fazla yaralanan insan var, malı gasbedilen, dükkanı yağmalanan, yakılan ve yıkılan var. Kamu zararı var. Zamanlamadan bahsediliyor. Daha sonra deliller ortaya çıkmışsa, daha geniş çaplı bir soruşturma yapılmışsa niye bundan rahatsız oluyorsunuz? Zaten suçu yoksa bir şey olmaz, suçu varsa elbette ki adalet gecikmeden gereğini yapmalıdır ama gecikti diye de ucunu bırakacak değildir. Ne zaman yakalamışsa, ne zaman tutmuşsa elbette gereğini yapacaktır ve bize göre de yapmalıdır. Biz, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi'nin derdini anlıyoruz. HDP'nin oyuna göz dikmiş vaziyetteler. HDP'ye oy veren seçmenlere bir sözümüz yok. Onlara şöyle sözümüz var. Yanlış yapıyorsunuz. HDP, terör örgütünün uzantısıdır. Dolayısıyla da oraya oy vermek yanlıştır. Oraya oy verenler PKK'ya oy vermiş oluyorlar. Bizim esas sözümüz HDP'nin üst kadrosuna, il ve ilçelerindeki yapılanmasınadır. Çünkü onlar bilinçli şekilde terör örgütünün destekçisidir. Bir kısmı dağdan gelmiştir ve hala da PKK ile ilişki içindedirler" şeklinde konuştu.

Partisinin 11. Olağan Kongresi'nin 18 Ekim Pazar günü Ankara'da Taha Akgül Spor Kompleksi'nde yapılacağını duyuran Destici, korona virüs pandemisi nedeniyle sadece kurultay delegelerinin katılımıyla kongreyi gerçekleştireceklerini kaydetti.