BBP Genel Başkanı Destici ile AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti

Ankara'da bulunan Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret eden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Bütün dünya, emperyalistler, siyonistler Müslüman Türkleri bu coğrafyadan atmak için mücadele ediyorlar. Onun için de her dönem teşeron, kukla, maşa olarak kullandıkları terör örgütlerini meydana getirip destekliyorlar” dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ramazan Bayramı nedeniyle Ankara'daki Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit aileleriyle bir araya geldi. Şehit aileleriyle bir süre sohbet ettikten sonra açıklamalarda bulunan BBP Genel Başkanı Destici, “Şehitlerimizin hepsini bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bu vatan toprakları, bu kutsal topraklar şehit kanlarıyla elde edildi. Şu anda üzerinde yaşadığımız bu vatan topraklarının her bir karışı şehit kanlarıyla sulanmış vaziyette. Şehitlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır” diye konuştu.

“Devletimiz özelikle son yıllarda terörün tüm unsurlarına karşı topyekün bir mücadele veriyor”

Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleye değinen Genel Başkan Destici, “Bütün dünya, emperyalistler, siyonistler Müslüman Türkleri bu coğrafyadan atmak için mücadele ediyorlar. Onun için de her dönem teşeron, kukla, maşa olarak kullandıkları terör örgütlerini meydana getirip destekliyorlar. 40 yıldan fazla bir süredir PKK terör örgütü devletimize, ülkemize, milletimize karşı çok haince ve kahpece saldırılarına devam ediyor. Devletimiz özelikle son yıllarda terörün tüm unsurlarına karşı topyekün bir mücadele veriyor” ifadelerini kullandı.

“Terör örgütünün tamamen partisi olan bu siyasi oluşuma artık Türkiye'de izin verilmeyecektir”

Bir terör örgütünün kurduğu siyasi partinin meclise kadar girdiğini belirten Destici, “Terör örgütünün siyasi partisi meclise kadar gelmiş. Dünyanın başka hangi ülkesinde terör örgütünün bir siyasi partisi olabilir ki? Üstelik bunlar çıkıp meclis kürsüsünde hayasızca, ahlaksızca devletimizi işgalci, ordumuzu da katliamcı olarak gösterebiliyorlar. Halbuki en büyük katliamı PKK gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye de devam ediyor. İnşallah kısa zamanda hazırlıkların tamamlanıp, tekrar Anayasa Mahkemesine dosyanın gideceğine inanıyorum. İnşallah ondan sonra da artık Anayasa Mahkemesi'nin bahanesi kalmayacaktır. Terör örgütünün tamamen partisi olan bu siyasi oluşuma artık Türkiye'de izin verilmeyecektir” ifadelerine yer verdi.

Şehit ailelerinin bayramını da kutlayan Destici, “Tüm şehit ailelerimizin mübarek arefe günlerini ve Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum. Rabbim onların sabrını artırsın. Şehitlik bu dünyada kazanılabilecek en büyük zaferdir. Bizler de şehitlerimizle gurur duyuyoruz” dedi.

“Şehitlerimizin emanetine sonuna kadar ülke olarak hep birlikte sahip çıkacağız”

Şehitlerin emaneti olan vatana sonuna kadar sahip çıkacaklarını vurgulayan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ise şunları dedi:

“Şehitlerimizin emanetine sonuna kadar ülke olarak hep birlikte sahip çıkacağız. Onlar için ne yapsak az biliyoruz. Bu ülkenin evlatları olarak onlara karşı olan vazifemizi de sürdüreceğiz. Ülke olarak, dünya olarak bir salgın süreci içerisindeyiz. İnşallah hep birlikte bugünleri de geride bırakacağız ve inşallah şehitlerimizin bizlere emanet ettiği vatanımızı daha da yukarılara hep birlikte taşıyacağız. Bu vesile ile başta şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve gazilerimizin aileleri olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını tebrik ediyorum.”

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelge ile şehit ailelerinin şehitlikleri ziyaret edebilmesi için kısıtlamalardan muaf tutulduğu bildirilmişti.