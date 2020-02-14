BBP Genel Başkanı Destici, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Şube Başkanı Canbaz'ı kabul etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ankara Şube Başkanı Necmettin Canbaz'ı makamında kabul etti.

BBP Genel Başkanı Destici, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ankara Şube Başkanı Necmettin Canbaz'ı ve yanındaki heyeti Parti Genel Merkezinde kabul etti. Görüşmede Irak Türklerinin sorunları ele alındı. Canbaz, ziyaretinde Destici'ye 29 Şubat'ta yeni açılacak dernek merkezlerinin açılış davetiyesini de verdi.