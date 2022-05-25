BBP Genel Başkanı Destici: “Kardeşi kardeşe düşüremediniz, yine düşüremeyeceksiniz"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı muhalefet partilerinin Türkiye'yi uluslararası alanda itibarsızlaştırma ve etkisizleştirmeyi kendilerine görev edindiklerini belirterek, "Sandıkla, seçimle, millet iradesiyle, demokratik yollarla seçilmiş meşru hükümeti değiştirme ümidini yitirenler, 15 Temmuz'da üniforma giymiş FETÖ'cü hainlerle başaramadıklarını, bugün başaracaklarını mı zannediyorlar. Gezi'de, 15 Temmuz'da iç savaş çıkaramadınız, yine çıkaramayacaksınız. Kardeşi kardeşe düşüremediniz, yine düşüremeyeceksiniz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya dahil olma talepleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Destici, “Hiçbir terör örgütü, ekonomik, askeri, siyasi destek almadan uzun süre ayakta kalamaz. Geçtiğimiz hafta boyunca Türkiye'de İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya dahil olma talepleri, dünya kamuoyunda ise Türkiye'nin bu talebe itirazları üzerinde yürüyen tartışmaları bu gerçeklerin dışında mütalaa edemeyiz. NATO, bir fikir kulübü veya entelektüel forum değil, bir savunma ittifakıdır. Avrupa'nın ortasında, savaşın devam ettiği günlerde bile NATO'nun en büyük askeri gücüne sahip üyelerinden biri olan Türkiye'ye yine NATO ülkeleri tarafından askeri, siyasi ve ekonomik yaptırımlar uygulanıyor. NATO'daki müttefiklerimiz ve müttefikimiz olmaya aday ülkeler, 40 yıldır mücadele ettiğimiz dünyanın en kanlı terör örgütüne açıktan destek oluyorlar. Para, silah, lojistik ve siyasi destek sağlıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Kardeşi kardeşe düşüremediniz, yine düşüremeyeceksiniz”

Türkiye'nin baskılara rağmen yoluna devam edeceğini aktaran Destici, “Milletçe hep birlikte pandeminin, savaşın, terörün ve ekonomik baskıların kıskacındaki Türkiye'nin yoluna nasıl devam edeceği, milletimizi bu süreçten nasıl güvenle çıkarabileceğimizin yolarını arıyoruz. İçinde bulunduğumuz şartlarda muhalefet partilerinin bir bölümünün uzun bir süredir Türkiye'yi uluslararası alanda itibarsızlaştırma ve etkisizleştirme misyonunu kendilerine görev edindiklerini görüyoruz. Sandıkla, seçimle, millet iradesiyle, demokratik yollarla seçilmiş meşru hükümeti değiştirme ümidini yitirenler, 15 Temmuz'da üniforma giymiş FETÖ'cü hainlerle başaramadıklarını, bugün başaracaklarını mı zannediyorlar. Gezi'de, 15 Temmuz'da iç savaş çıkaramadınız, yine çıkaramayacaksınız. Kardeşi kardeşe düşüremediniz, yine düşüremeyeceksiniz” dedi.